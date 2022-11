Nova onda de COVID se reflete em aumento da positividade pelos laboratórios

SBPC/ML lembra da importância do uso das máscaras em ambientes fechados com pouco distanciamento social e das pessoas se atualizarem com as doses de vacinação (foto: Bokskapet/Pixabay )







"A circulação de novas variantes do vírus no país com potencial de evadir os anticorpos produzidos pelas vacinas e infecções anteriores, associado ao menor uso de máscaras e retorno de eventos com aglomerações, tem contribuído para o aumento do número de casos", comenta Fabio Brazão, presidente da SBPC/ML.



Fabio Brazão destaca ainda que "pela importante variação na positividade, percebemos que as pessoas procuram testar quando já tem uma alta suspeita da doença. O RT-PCR segue sendo o padrão-ouro para o diagnóstico da COVID-19, com melhor sensibilidade quando coletado após segundo ou terceiro dia de sintomas, até cerca de 10 dias".





Uso de máscara

A entidade lembra ainda sobre a importância do uso das máscaras em ambientes fechados com pouco distanciamento social e das pessoas se atualizarem com as doses de vacinação permitidas em sua faixa etária e em sua localidade, além do maior cuidado com indivíduos em risco de desenvolver doença grave.

Exames RT-PCR

Semana 46 (de 13/11/2022 a 19/11/2022) para 45 (de 06/11/2022 a 12/11/2022):





Dasa: positividade 43,5%

positividade 43,5% Einstein: positividade 6,2%

positividade 6,2% Pardini: positividade 10,4%

positividade 10,4% Sabin: positividade, 135,0%





A Sociedade Brasileira de Patologia clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), entidade médica que reúne os profissionais envolvidos no diagnóstico laboratorial, alerta para um aumento na positividade observada nos testes para diagnóstico de COVID-19 nos principais laboratórios de medicina diagnóstica do País, o que denota a ocorrência atual de uma nova onda da pandemia.