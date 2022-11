Cinco lições que as crianças podem ter com a Copa do Mundo

Trabalho em equipe

A Copa é o exemplo real de como é necessário saber trabalhar em equipe. O goleiro não ganha se o artilheiro não fizer o gol, e também o artilheiro não ganha se o goleiro não defender a bola. Ou seja, no campo ou na escola, saber trabalhar em grupo é mais que preciso, portanto, ensinar as crianças sobre compartilhar e retribuir é o primeiro passo para tornar essa atividade recorrente entre os alunos.

Entenda as competências de cada um

Esse ponto se completa com a dica anterior. Assim que os pequenos começarem a entender a importância do trabalho em grupo, as habilidades de enxergar as competências dos colegas também vai fazer parte do cotiado. Para ter um bom trabalho em grupo, todos precisam colaborar, cada um com sua criatividade e desempenho.

Disciplina

Com toda certeza, os atletas convocados para os jogos não conquistaram esse lugar com pouca disciplina, muito pelo contrário, tiveram que estudar, treinar e confiar em si próprio para conquistar esse lugar. Portanto, ensinar também as crianças sobre a importância da disciplina diante aos exemplos dos jogadores da Copa, é uma ótima maneira.

Sentimentos de derrota e ansiedade

Esse ponto é importante, uma ótima lição para refletirmos sobre a Copa com os pequenos. Ensiná-los sobre os sentimentos próprio está entre as etapas mais importantes da vida, visto que essa realidade não ocorre apenas em jogos, e sim na rotina. “Investir em estratégias de ensino de habilidades socioemocional é uma boa alternativa para os pequenos.” argumenta Miriam Dantas.

Lutar pelos seus sonhos

Por fim, mas não menos importante, ensinar e compartilhar a histórias dos jogadores para as crianças é resgatar a esperança dos sonhos de cada um . Então, aconselho que os professores tragam isso para sala de aula. “A criança tem a inocência e leveza de sonhar grande, então deixe-as.” conclui Míriam Dantas.





Miriam ainda reforça que, a Copa também pode ser exemplo na aprendizagem dos estudos, como nas aulas de geografia, ensinando sobre a cultura e procedimento que os atletas precisam fazer para estar no Qatar. Em inglês, ter a referência que é uma língua utilizada mundialmente, assim como na Copa, o que pode despertar mais interesse dos alunos em aprender e conquistar esse sonho.