A fim de promover uma união entre a educação e o esporte, a faculdade Una e o Instituto Sette Câmara firmam parceria para oferecer a cerca de 40 crianças de 10 a 14 anos da rede pública municipal de Vespasiano, na Região metropolitana de Belo Horizonte, a prática de kart de forma gratuita.

As atividades já começaram na quarta-feira (04/05) e vão até 25 de maio. A partir de 1 de junho, os alunos poderão vivenciar áreas da psicologia e relações interpessoais, da fisioterapia, com avaliação postural e “quick massage”, e da Aviação, com a experiência prática em Pilotagem Profissional de Aeronaves no simulador de voo da Instituição.

O Instituto Sette Câmara oferece um projeto desde 2021, de Automobilismo Educacional, em que com recursos captados com parceiros por meio de leis de renúncia fiscal, apresentam o automobilismo e suas regras para crianças em situação de vulnerabilidade social.



De acordo com o diretor Bruno Antunes, da Una Linha Verde, o principal propósito é promover a inclusão social e a acessibilidade. “A Una entra com a sua ampla gama de formações e conteúdos, gerando oportunidades em diferentes frentes, e o instituto proporcionando o desenvolvimento de habilidades específicas no que tange ao Kart e ao esporte”, disse.

No projeto, as crianças poderão experimentar atividades extracurriculares com o esporte, além de conhecimentos detalhados sobre as pistas de kart. De acordo com o embaixador do projeto, o piloto de Fórmula-E Sérgio Sette Câmara, a experiência acadêmica da faculdade irá potencializar o leque de oportunidades e interesses dos alunos, transformando o futuro.

