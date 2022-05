IFMG abre 437 vagas para oito cursos técnicos e quatro de graduação; veja

IFMG Campus Congonhas (foto: IFMG/Divulgação)

O Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) está com inscrições abertas para oito cursos técnicos e quatro de graduação. São 437 vagas no total. As inscrições vão até 1 de junho, com taxa de inscrição de R$ 70, porém alunos que não puderem pagar esse valor podem solicitar isenção da taxa até de 20 de maio. As oportunidades de formação profissional são gratuitas e oferecidas nos campus das cidades de Congonhas, Ibirité, Ouro Preto e Ribeirão das Neves.Para se inscrever, o aluno deve entrar no portal do IFMG , colocar CPF, endereço de e-mail e Carteira de Identidade (RG) nos campos de inscrição. Além disso, o comprovante de inscrição deverá ser impresso e pago até a data do vencimento em qualquer agência bancária.

É importante que o candidato esteja atento às regras dos editais e sobre o funcionamento do sistema de cotas. Em caso de dúvidas, o IFMG disponibiliza o email vestibular@ifmg.edu.br para contato.

Confira o cronograma das etapas:

Período de inscrições:5 de maio a 1º de junho

Solicitar isenção de taxa de inscrição: 5 a 20 de maio

Resultado dos pedidos de isenção:25 de maio

Prazo limite para pagamento do boleto bancário: 7 de junho

Divulgação de lista de inscrições deferidas e indeferidas:10 de junho

Disponibilização do Cartão Definitivo de Inscrição (CDI): 21 de junho

Prova presencial para os cursos técnicos: 26 de junho

26 de junho Divulgação do gabarito: 27 de junho

Publicação do resultado preliminar da graduação: 28 de junho

28 de junho Prazo de recursos contra resultado preliminar da graduação: 29 e 30 de junho

29 e 30 de junho Resultado final da graduação: 6 de julho

6 de julho Publicação do resultado preliminar dos cursos técnicos: 8 de julho

8 de julho Prazo de recursos contra resultado preliminar cursos técnicos: 9 a 11 de julho

9 a 11 de julho Resultado final dos cursos técnicos : 12 de julho





Cursos Técnicos

Para os cursos técnicos, a prova será presencial no dia 26 de junho. Serão 50 questões de múltipla escolha, que englobam os temas Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias.

Dentro dos cursos técnicos, as vagas serão divididas para técnicos subsequentes e concomitantes. Os subsequentes serão para aqueles alunos que já concluíram o ensino médio e buscam uma nova graduação, de no máximo, dois anos. A modalidade concomitante é para aqueles alunos que cursam o 1º ou 2º ano do Ensino Médio, e desejem formar com um diferencial.

As áreas ofertadas são: Edificações, Mineração, Mecânica, Automação Industrial, Mecatrônica, Sistemas de Energia Renovável e Segurança do Trabalho. Eles serão ministrados no período do dia ou da noite, variando em cada campus.

Cursos de Graduação

Diferente do ensino técnico, neste caso, o aluno já deve ter completado o ensino médio. Para ingressar nos cursos de graduação, o candidato pode usar a nota do enem, de 2017 a 2021.



Os cursos de graduação disponíveis são: Gestão da Qualidade, Administração e Processos Gerenciais e tem no mínimo dois anos e meio, e no máximo, cinco anos de duração.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais