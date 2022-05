Fies 2022.1: prazo para a convocação da lista de espera é prorrogado

Os pré-selecionados devem complementar a inscrição para a contratação do financiamento no prazo de três dias úteis, a contar a partir da divulgação da lista no site do Fies. Após essa etapa, o estudante terá até cinco dias úteis para validar a documentação na instituição de ensino, por meio da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA). Com os documentos validados, o prazo para que os candidatos procurem o banco parceiro do Fies para assinatura do contrato é de 10 dias.