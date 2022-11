Novembro Roxo: especialista alerta para cuidados com coração da gestante

Campanha busca alertar sobre os riscos, causas e meios de prevenção para a gestante manter uma gravidez segura e saudável para ela e o bebê (foto: Pexels)





A gestação completa de um filho ocorre entre 37 e 42 semanas e o parto prematuro é aquele que acontece antes das 37 semanas de gestação. Segundo o Ministério da Saúde, anualmente são registrados no Brasil 340 mil partos prematuros e por isso a campanha Novembro Roxo busca alertar sobre os riscos, causas e meios de prevenção para a gestante manter uma gravidez segura e saudável para ela e o bebê.



"Antes de engravidar, é comum a mulher passar pela consulta com o ginecologista, mas o cardiologista também deve ser procurado, pois muitas delas têm problemas cardíacos e não sabem. Durante a gestação uma complicação não detectada anteriormente pode aparecer e precisa ser tratada", alerta Augusto Vilela, cardiologista coordenador do ambulatório de gestação de alto risco do Hospital Belo Horizonte.



O metabolismo da mulher fica sobrecarregado nesta fase, pois ele trabalha por dois. Com isso, exige-se muito mais de todo o seu corpo. Uma das alterações que ocorre, é a frequência cardíaca aumentada, fazendo a circulação sanguínea passar de 4 para 8 litros. "O coração é o órgão responsável para fazer com que o sangue circule por todo o corpo e é importante que a gestante apresente uma condição cardiológica adequada. Quando a mulher tem algum problema cardíaco, ela pode desenvolver alterações que afetam outros órgãos, como edema no pulmão", explica o médico.



Leia também: SRAG: entenda a síndrome que causou a morte de Isabel do vôlei



Segundo Augusto Vilela, o grau de risco de em uma gravidez vai depender do tipo de cardiopatia apresentada pela paciente. "É preciso avaliar cada caso. Os riscos variam de acordo a cardiopatia apresentada. Algumas alterações como batimentos cardíacos acelerados, são comuns, mas é preciso ter atenção para mulheres que apresentam problemas na válvula cardíaca, insuficiência cardíaca ou cardiopatias congênitas. Vale lembrar que pré eclampsia pode acontecer em qualquer mulher, sem ter relação com doença cardíaca pré- existente"

A prevenção é sempre a melhor maneira de cuidar da saúde, principalmente quando a mulher pretende ter filhos. "Uma gravidez planejada inclui muitos cuidados com a saúde, como manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física, estar com o peso adequado, não fazer uso de cigarro e nem de bebida alcóolica. Fazer um check up antes de engravidar é necessário, pois só assim o médico pode identificar alguma doença preexistente e tratá-la de maneira adequada, evitando riscos para a futura mãe e bebê", finaliza o cardiologista.