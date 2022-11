Morte e luto: refletir sobre a finitude pode tornar a vida mais leve

Conversar sobre a morte é essencial não apenas para quebrar mitos e normalizar o fato, mas para garantir melhores formas de lidar com a finitude (foto: Tumisu/Pixabay ) A morte é um aspecto intrínseco à vida, pois faz parte do ciclo natural da existência. Ainda o tema é um dos principais tabus, porém o fato de invisibilizar esse processo é extremamente prejudicial, o que faz com que a maior parte da sociedade não saiba lidar com essa questão. E o Dia de Finados, neste dia 02/11, reservado para lembrar e homenagear os que se foram, joga luz sobre o saber lidar com a morte, com a perda, com a ausência.





É preciso falar sobre a morte

A especialista em qualidade de vida na terceira idade e fundadora e CEO da Senior Concierge, empresa que pratica um modelo de atenção integrada para dar suporte a pessoas com mais de 60 anos, Márcia Sena, diz, que muitas vezes, quando pensamos na morte, centramos muita energia no medo do que ainda não veio e isso pode tornar esse medo pode causar pavor, angústia e até mesmo causar dor física. Por essa razão é preciso compreender que a certeza do fim pode contribuir na superação desse “choque”, na reflexão que muito do que viveu pôde trazer boas lembranças.





Márcia Sena, alega que conversar sobre a morte é essencial não apenas para quebrar mitos e normalizar o fato, mas também para garantir melhores formas de lidar com a finitude. Pois, reconhecer e debater sobre a questão de que a vida fatalmente se encerrará em algum momento ajuda nos preparativos que tornam menos penoso o momento para familiares e amigos principalmente de idosos.

“Muitas famílias que não conversam sobre o assunto acabam se deparando com várias dificuldades quando o inevitável chega. Isso traz um sofrimento ainda maior, já que as pessoas ficam sem saber quais eram as vontades de quem faleceu, por exemplo. Agir de forma preventiva garante que esse rito de passagem seja o menos aflitivo possível”, esclarece Márcia Sena.





“Em uma doença terminal o conhecimento de como agir pode aliviar bastante o sofrimento de quem está partindo e de quem ficou. Há um desconhecimento muito grande sobre o fato de que é possível prezar pela qualidade de vida mesmo de quem está partindo. Desde 2018, o Sistema Único de Saúde (SUS) integra os cuidados paliativos como parte dos cuidados continuados para pacientes terminais. A ideia é garantir que essas pessoas recebam um conforto até o final de suas vidas”, lembra Márcia Sena.

Como lidar nos momentos finais de um ente querido?

Márcia Sena afirma que o conhecimento de familiares e pessoas próximas sobre como proceder nos momentos finais da vida é fundamental também para garantir que todas as demandas de um idoso sejam atendidas.





Sendo assim, Márcia Sena elenca ainda seis orientações que podem ajudar nesse momento difícil e delicado para os familiares e amigos próximos que conhecem alguém que está chegando ao fim da vida:





1 - Reconhecer o fim: "esse é um importante passo para tudo que se seguirá adiante. Entender sobre a finitude de nossas próprias vidas é lembrar que estamos todos em um grande processo cíclico de idas e vindas".





2 - Não ter medo: "saber que perdemos as pessoas mais importantes da nossa vida pode ser uma forma de se preparar para garantir que o momento da partida seja o menos doloroso possível. Não devemos ter medo de perder alguém porque esse é um fato inevitável para 100% dos seres humanos".





3 - Não se culpar: "é muito comum que pessoas próximas sintam culpa pela morte de algum ente querido, imaginando que poderiam ter feito mais ou até evitado aquele falecimento. O sentimento, que afeta até mesmo cuidadores profissionais, deve ser medido e controlado para que não gere prejuízos emocionais e sociais severos".





4 - Garantir cuidados paliativos: "em



5 - Entender que o tempo do luto varia de pessoa para pessoa: "a morte de alguém próximo afeta de maneira bastante particular cada um que conviveu com aquele que se foi. Por isso, é necessário compreender que há pessoas que vivem o luto por anos, enquanto outras conseguem passar por essa fase difícil em meses. Esse entendimento é essencial para evitar julgamentos sobre o próprio estado e do estado dos outros".



6 - Procurar ajuda de profissionais: "o sofrimento psicológico às vezes é tão forte que pode ser comparável a dores físicas. Portanto, garantir apoio profissional psicológico ou psiquiátrico pode tornar menos difícil o processo de entendimento sobre o fim da vida".