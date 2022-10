MG ganha centro de infusão destinado a pacientes com esclerose múltipla

“O CTEM é uma referência, temos uma infraestrutura adequada que oferece atendimento especializado e isso faz toda a diferença. Trata-se de um centro de tratamento que oferece atendimento ambulatorial para quem tem o diagnóstico da esclerose múltipla assim como para quem está com suspeita da doença. O foco principal do centro é infusão de medicamentos, para que os pacientes possam ser assistidos da melhor forma - e com o acolhimento devido. Toda infusão é acompanhada por neurologistas especializados em esclerose múltipla” explica Juliana Santiago.

Um dos grandes diferenciais é o fato do paciente poder contar com atendimento com data e hora marcada, além de um tratamento seguro e mais humanizado. "É uma grande vitória para nós. O centro de tratamento se tornou um facilitador para as pessoas com a doença. Antes, o paciente não tinha clareza em relação aos próximos passos após a ter o medicamento em mãos. Em alguns casos, chegavam a esperar por horas no hospital para o atendimento do pronto-socorro e diversas vezes com um profissional que não tinha conhecimento aprofundado sobre os aspectos da esclerose múltipla" finaliza Juliana Santiago.