Rede Mater Dei de Saúde faz alerta sobre sintomas que não podem esperar

Com o crescente aumento dos casos de COVID-19 em Minas Gerais, a Rede Mater Dei de Saúde voltou a fazer um alerta a respeito da importância de que as pessoas mantenham os atendimentos médicos para as demais especialidades.



Lá atrás, no início e pico da pandemia, o fato de as pessoas terem se afastado dos hospitais levou a um aparecimento muito maior de doenças que, inclusive, já estavam erradicadas.









Para além do diagnóstico tardio e do maior acometimento do organismo pela doença, o especialista explica que, consequentemente, há, também, um aumento da mortalidade.



Por isso, Henrique Salvador alerta: “É importante que as pessoas não se afastem dos serviços médicos e continuem fazendo as suas prevenções e controles, mesmo com o aumento dos casos e do medo de contaminação pelo novo coronavírus”, recomenda.

Além disso, o presidente da Rede Mater Dei de Saúde pontua a importância de que essa conscientização seja benfeita, haja vista a manutenção da vida e, também, o fato de que, ainda, os números de atendimentos não começaram a cair.



“Parece que as pessoas entenderam que o hospital é um lugar seguro. E esperamos que assim continue, por isso a importância do alerta. Os hospitais estão protegidos e não há risco de contaminação, tanto que existe um funcionamento de dois em um.”

“Há um hospital voltado para atender os pacientes contaminados ou com suspeita de COVID-19, com processos e equipes de saúde bem separados, e outro voltado para atender as demais doenças, onde não há um cruzamento de pacientes. Então, não há possiblidade de infecção de pacientes que não tiveram contato com o vírus pelos positivados. Todos os colaboradores trabalham protegidos. O hospital está preparado para salvar vidas, seja os diagnosticados com o novo coronavírus ou aqueles com sintomas de outras patologias”, afirma.





Não à toa, Henrique Salvador relata que, mesmo com o aumento dos casos, a Rede Mater Dei, em uma tentativa de conscientizar ainda mais as pessoas sobre a necessidade de manterem os atendimentos médicos em dia e em caso de sintomas, realizou as campanhas anuais de prevenção aos cânceres de mama, colo de útero e próstata, por exemplo. “Com todos os cuidados que a pandemia exige, fizemos questão de passar a mensagem da importância de fazer os exames preventivos.”



acompanhamento imediato em cada especialidade, mesmo em meio à pandemia e à necessidade de isolamento social. Para saber mais, acesse o A Rede Mater Dei de saúde, a fim de detalhar e informar aos pacientes sobre os sintomas que não podem esperar atendimento e, portanto, devem rapidamente exigir uma consulta médica, fez uma lista de casos e sinais dados pelo corpo que precisam deimediato em cada especialidade, mesmo em meio à pandemia e à necessidade de isolamento social. Para saber mais, acesse o site oficial do hospital.





O recado deixado pela instituição é: “Se você apresentar qualquer um dos sintomas que não podem esperar, não hesite em ir ao hospital”.





