Controle da raiva: veja como manter a calma no período eleitoral

No dia da eleição, faça a sua parte e mantenha sua rotina normalmente e caso o seu candidato não seja o vencedor, procure não ficar atento aos comentários desagradáveis sobre isso (foto: Agência Brasil)

As eleições mexem com as emoções das pessoas. Isso acontece com facilidade justamente porque as eleições remetem a sentimentos e indagações diferentes em cada indivíduo, afinal cada um possui uma opinião, cultura e necessidades distintas. Sendo assim, os candidatos são "escolhidos" com base em uma perspectiva e circunstância única, de modo que as divergências de opiniões sadias se fazem necessárias nesse contexto político.