15 lições para você não sabotar a sua dieta

(foto: Freepik/Divulgação)

A dieta é uma grande aliada na busca pela tão sonhada boa forma física. Mas, muitas vezes, apesar de todo empenho e determinação, os resultados não aparecem, ou demoram a aparecer, causando uma grande frustração e desestimulando as pessoas a seguirem seus planos de reeducação alimentar. Pior que isso, muitas vezes erros simples, como supervalorizar alguns alimentos, consumir pouca água, não comer antes de dormir e até mesmo confundir cansaço mental com cansaço físico, podem comprometer os planos até mesmo dos pacientes mais dedicados.

O nutricionista Diogo Cirico, responsável técnico pela Growth Supplements, elenca 15 erros cometidos por quem faz dieta e dá dicas de como mudar o comportamento para conquistar um corpo saudável e alimentação balanceada.

Nutricionista funcional Diogo Cirico (foto: Arquivo pessoal/Divulgação)

“O primeiro passo é firmar um propósito, ter programação e metas. Definir onde você quer chegar, determinar peso na balança, composição corporal, é muito importante”, diz.

Algumas pessoas, diz o especialista, têm uma visão mais racional e encaram a dieta como uma missão, outras têm uma relação afetiva com a comida e lembram a todo momento que passam por restrições. “Você não deve ficar pensando o dia inteiro no que pode ou não pode comer. Tenha uma programação com suas refeições e foque no que deve fazer. Faça dieta, não viva em dieta!”, afirma.

Sem trégua

Cirico conta que um erro recorrente e que pode colocar a perder todo esforço é abusar no final de semana. “Reduzir gordura é um processo lento, que acontece um pouco por dia. Quando o processo é interrompido no final de semana, há um impacto. É preciso ser mais criterioso com aquilo que colocamos no prato e com os nossos hábitos. Assim fica fácil alcançar os objetivos”, afirma.

Um erro que muita gente comete é o de deixar de se alimentar antes de dormir quando deseja perder peso. "Dietas ricas em proteínas, especialmente antes de dormir, resultam em maior gasto calórico pela digestão, melhor preservação de massa magra e esta proteína não irá gerar gordura”, afirma.

Uma coisa é uma coisa

A rotina de atividade física é essencial para quem quer melhorar a saúde e qualidade de vida. “É preciso mudar a mentalidade para incorporar a atividade física como um hábito. E um erro que pode prejudicar esse processo é confundir cansaço mental com cansaço físico. Muita gente deixa de treinar porque não consegue identificar quando a mente, e não o corpo, está cansada”, afirma.

O poder dos nutrientes