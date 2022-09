Simpósio online discute temas relacionados ao autismo

(foto: Mikhail Nilov/Pexels)

Mesmo com o aumento de pesquisas e do número de diagnósticos em públicos de idades distintas, os transtornos de neurodesenvolvimento ainda geram muitas dúvidas e preconceito. No caso do autismo , dados mais recentes de estudo publicado na revista médica Jama Pediatrics apontam que a prevalência do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) aumentou nos últimos anos e já chega a 1 para 30 em crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos.Com o objetivo de discutir, trocar experiências e se aprofundar sobre os Transtornos do Neurodesenvolvimento, o Neuropsicocentro (NPC), clínica multidisciplinar especializada no atendimento do autista, realiza entre a próxima sexta-feira e sábado (23 e 24/9), o 4º Simpósio NPC. O evento será realizado com transmissão online, ao vivo e gratuito, reunindo palestrantes especialistas e pesquisadores para falar sobre temas que envolvem o Transtorno do Espectro Autista.De acordo com Silviane Andrade, neuropsicóloga e sócia-diretora do NPC, o simpósio é realizado com propósito de "tornar o mundo melhor para as pessoas autistas através da inclusão".Nesse sentido, o evento abordará diferentes assuntos dentro da jornada do autismo, como Psicofarmacologia: O canabidiol é mesmo uma promessa para o autismo?, com o médico neurologista e chefe da Unidade de Neurologia Infantil do Instituto da Criança no Hospital das Clínicas da USP, Erasmo Casella; Treino parental no auxílio às intervenções para crianças autistas, com a professora da Universidade de Washington (EUA), Karen Bearss; A criança cresceu e agora? Adolescência neurodivergente, com o psicólogo da Academia do Autismo, Fábio Coelho; e Educar a criança com TEA: Relato de uma mãe, com Violet Shibuta, do Family on Board.O evento abordará ainda outros temas, como mercado de trabalho, habilidades sociais, comunicação, educação, atividade física, inclusão para além da escola, entre outros. Todas as palestras terão acessibilidade com intérprete de libras.No total, serão 12 horas de palestras e 13 temas voltados para pais, profissionais da saúde e da educação, e demais interessados. "Nas primeiras edições, que foram presenciais, tivemos mais de 600 pessoas reunidas. Agora já contamos com quase 60 mil inscritos, o que ainda pode aumentar. Essa é uma das principais formas de inclusão, a partir da informação. Quanto mais as pessoas conhecerem sobre o universo do autista, maior a chance da gente ter uma sociedade mais compreensiva e integrada", afirma Silviane.Além das palestras, os participantes terão acesso a oficinas com especialistas que acontecerão na sexta-feira (23/9), mediante pagamento de taxa de inscrição. Na primeira oficina, a psicóloga e especialista em psicomotricidade clínica e educacional, Dayane Vieites, juntamente com Júlia Mattos, supervisora ABA na Neuropsicocentro e psicoterapeuta individual, irão explicar processos, protocolos, montagem de plano de intervenção e estratégias e Como construir um Programa ABA.Com o intuito de ampliar o conhecimento e apresentar alguns instrumentos e caminhos para o desenvolvimento de habilidades sociais essenciais para crianças e adolescentes autistas em seu processo de autonomia, o psicólogo, pesquisador e especialista em Intervenção ABA pela Child Behavior Institute of Miami, Jefferson Castro, irá realizar a segunda oficina, que tem como tema Habilidades Sociais no TEA: Conheça as Estratégias de Intervenção.Levando em consideração a importância da escola no desenvolvimento de crianças e adolescentes autistas, para concluir as ações formativas de oficinas, a especialista em psicopedagogia e em neuropsicologia aplicada à educação, Patrícia Pessoa, irá abordar a temática Adaptar para incluir: adaptação de materiais escolares. O objetivo é falar sobre a necessidade de suportes instrucionais que atendam a diversidade dos alunos, incluindo instrução diferenciada, adaptação e modificação individualizada.