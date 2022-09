Evento em BH aborda áreas e técnicas de alta complexidade na odontologia

(foto: Fitusm Assefa/Pexels)

Nesta quinta-feira (15/9), o Centro Universitário Newton Paiva promove uma mostra dos cursos de pós-graduação em odontologia . O encontro é gratuito. A ideia é apresentar as diversas possibilidades de atuação da área, pontuando temas como inovação e tecnologia aliados ao atendimento.Sérgio Antonucci, coordenador dos cursos de pós-graduação em odontologia da Newton Paiva, explica que o objetivo é expor áreas e técnicas de alta complexidade que são rotina em consultórios de diferentes especialidades odontológicas."Para o graduando é uma ótima oportunidade para conhecer procedimentos e possibilidades futuras na profissão. Para o cirurgião-dentista formado, uma experiência de aprendizado com profissionais experientes em cada área", afirma.Estão previstas palestras sobre restauração em resina composta, dentes extensamente destruídos e escurecidos, abordagem estética na periodontia, desafios na endodontia moderna e abordagem cirúrgica na implantodontia para casos complexos.Também é uma oportunidade para o participante conhecer os novos cursos de pós-graduação em odontologia da instituição, com início ainda em 2022. Ao final da mostra, todos receberão um certificado contabilizando as 8 horas de programação.Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo link: Mostra Pós Graduação em Odontologia Newton Paiva