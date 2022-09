Quem nunca enfiou o pé na jaca? Entre o prazer e a culpa na hora de comer

Gabriela Iervolino, médica endocrinologista, diz que a 'jacada' tem dois momentos: o primeiro é o prazer de comer aquilo que deseja; depois a culpa por ter consumido aquele alimento calórico e ter se deixado levar pela emoção (foto: Arquivo Pessoal )

A médica Gabriela Iervolino, endocrinologista, desenvolveu um método que chama de níveis de jacada. "Trata-se de um conceito que inventou. São etapas de alimentos que o paciente tentará consumir antes de chegar no seu pior. Esses níveis são individuais e quem se conhece vai saber montar os seus níveis. Lembrando que entre cada nível você deve esperar de 20 a 30 minutos para seu corpo perceber que comeu aquele alimento".A endocrinologista compartilha seus níveis de "jacada": "Vou dar o meu exemplo. Meu pior nível é comer um cookie bem recheado que adoro, mas antes de chegar nisso tenho algumas etapas. Meu primeiro nível é consumir seis quadradinhos de chocolate meio amargo a 70%. E espero 20 minutos para ver se isso me satisfaz. Minha segunda etapa é comer banana com uma pasta de amendoim de chocolate. Minha terceira etapa é comer uma barra de proteína que gosto muito. E por último seria o cookie, nível que eu quase nunca chego pois em alguma parte das etapas anteriores já me saciaram essa vontade".Leia também: Saiba como acelerar o metabolismo do corpo e emagrecer. Gabriela Iervolino dá outro exemplo: "Se o seu pior nível for aquela pizza calórica, com borda recheada, você vai parar e pensar em consumir outro alimento, que pode ser comer três tâmaras. Feito isso, espera uns 20 minutos. Se ainda não estiver satisfeita, a próxima etapa é consumir outro alimento com baixo teor calórico ou que não comprometa tanto a sua dieta, por exemplo uma granola com iogurte. Espere por mais uns 20 minutos. Mas se o desejo de comer a pizza ainda persistir, pode tentar uma barra proteica, um pouco mais calórica. A ideia é não chegar na pizza, que seria o ponto máximo da “jacada”. E essa técnica de níveis de “jacada”, é justamente para impedir que isso ocorra. E, geralmente, com a ajuda desse método, você acaba parando no meio do caminho ou até antes disso".