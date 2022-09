Canadá aprova vacina da Moderna contra variante ômicron

Embora as vacinas tenham ajudado a reduzir hospitalizações e mortes por esse vírus identificado pela primeira vez na China no final de 2019, as imunizações atuais visam principalmente cepas mais antigas da doença (foto: AFP)

O Canadá aprovou nesta quinta-feira (1º/9) a nova versão da vacina antiCOVID da Moderna visando especificamente a variante ômicron.



A autoridade de saúde canadense Health Canada disse que os ensaios clínicos da nova vacina mostraram respostas imunes "significativamente mais altas" do que sua antecessora contra a variante ômicron, agora dominante.



O Canadá já comprou 12 milhões de doses deste novo imunizante e espera iniciar a aplicação no final de setembro, explicou Howard Njoo, vice-diretor federal de saúde pública, durante entrevista coletiva.

A nova vacina tem como alvo a cepa original do coronavírus e a variante BA.1, que causou a quinta onda de infecções no país no final do ano passado. Também oferece melhor proteção contra as linhagens BA.4 e BA.5 da variante ômicron.



Novas versões de imunizantes antiCOVID adaptadas à variante ômicron também acabam de ser aprovadas pela União Europeia e pelos Estados Unidos.



A nova vacina da Moderna será destinada a pessoas com mais de 12 anos que receberam pelo menos uma primeira dose contra a COVID-19.



Embora as vacinas tenham ajudado a reduzir hospitalizações e mortes por esse vírus identificado pela primeira vez na China no final de 2019, as imunizações atuais visam principalmente cepas mais antigas da doença.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou em julho que a pandemia estava "longe de terminar", devido à disseminação de subvariantes da ômicron, à suspensão das restrições sanitárias e ao declínio nos testes de triagem.