Minoxidil não é indicado para queda de cabelo pós-COVID

Além de prolongar o ciclo capilar, o remédio age através do estímulo ao crescimento dos fios

Assim como lesões na pele e alterações nas unhas, a queda de cabelo está entre os diversos sintomas estranhos da COVID-19. Mesmo não estando ligado diretamente à enfermidade, boa parte dos infectados acaba sofrendo com esse desdobramento e busca medicamentos para revertê-lo, como o Minoxidil. Acontece que esse remédio não é o mais indicado para essa situação, alertam dermatologistas.





Fabiane Brenner, coordenadora do Departamento de Cabelos da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), explica que, em geral, o uso não é recomendado devido ao mecanismo de ação do produto.







"Já nos pacientes com calvície, esse ciclo é mais curto e os novos fios vão afinando. O que o Minoxidil faz é estender esse tempo", afirma Brenner.





Só que, no início da ação da droga, caso haja alguns pelos começando a crescer, eles são empurrados pelos novos fios gerados pelo medicamento. Por isso, algumas pessoas acabam tendo uma perda capilar no começo do tratamento.