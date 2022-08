Congresso Internacional da Felicidade: filosofia, espiritualidade e ciência

A mestre espiritual Monja Coen será uma das palestrantes (foto: Jukai Christopher Zenyu/Divulgação)

A 5ª edição do Congresso Internacional da Felicidade, evento considerado o maior da América Latina sobre bem-estar e qualidade de vida, terá palestrantes do Brasil e do mundo para abordar “felicidade” a partir de quatro diferentes aspectos: filosofia, espiritualidade, ciência e arte.