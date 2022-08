Para perder peso o ideal é comer apenas entre 7h e 15h

Estudo mostrou que restringir tempo de alimentação pode ajudar em casos de depressão e aumentar o vigor (foto: Bruno /Germany/Pixabay ) Restringir o horário para fazer todas as alimentações do dia e no resto do tempo fazer um jejum intermitente, pode ajudar a perder peso, melhorar a pressão arterial e o humor, segundo um novo estudo.









Assim, todos os voluntários foram submetidos a uma dieta calórica — de comer de mil a 1.500 calorias por dia — e também precisavam fazer uma atividade física. Alguns dos participantes precisaram fazer todas as refeições do dia em um período de oito horas (entre as 7h até as 15h) enquanto outros não tinham restrição de horário.

Os resultados mostram que aqueles que precisaram restringir o tempo de comida emagreceram, aproximadamente, 2,3kg a mais de peso e apresentaram uma menor pressão arterial, em comparação aos outros voluntários. Os resultados encontrados foram publicados na revista científica JAMA Internal Medicine na segunda-feira (8/8).

Ajuda em casos de depressão

Segundo os pesquisadores, esse tipo de alimentação pode ainda melhorar o humor, diminuir a fadiga, ajudar em casos de depressão e aumentar o vigor.









Segundo os pesquisadores, esse tipo de alimentação pode ainda melhorar o humor, diminuir a fadiga, ajudar em casos de depressão e aumentar o vigor. Para eles, o resultado da pesquisa foi positivo porque cerca de 41% dos voluntários afirmaram que planejam continuar praticando essa dieta de alimentação após participar do estudo. Emagrecer é seguro, basta que o processo seja feito da maneira correta.





No entanto, os especialistas ressaltam que outros estudos devem ser feitos para identificar se a alimentação com restrição de horário pode ajudar na perda específica de gordura.