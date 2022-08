Disfunção sexual é comum em mulheres com câncer de pulmão, diz estudo

(foto: Divulgação/Qut Marketing & Communication)

Um estudo realizado pelo Dana-Farber Cancer Institute mostrou que a disfunção sexual é mais prevalente em mulheres com câncer de pulmão . A maioria das mulheres que participaram da pesquisa relatou pouco ou nenhum interesse em atividades sexuais ou dor/desconforto vaginal, ao comparar o antes e o depois do diagnóstico."O estudo trata de trazer a sexualidade das mulheres para a vanguarda das discussões científicas porque tem sido significativamente pouco estudada. Ao comparar as informações antes do diagnóstico de câncer de pulmão e após o diagnóstico, a diferença é impressionante. O câncer de pulmão afeta significativamente a saúde sexual dessas mulheres", explicou Narjust Florez, autora da pesquisa e oncologista do Centro Lowe de Oncologia Torácica em Dana-Farber.Das participantes que tiveram atividade sexual nos 30 últimos dias, 75 mulheres relataram problemas com secura vaginal e 63 disseram que sentem dor durante o sexo. Ao todo, 249 mulheres participaram do estudo, 64% têm câncer de pulmão em estágio IV, considerado grave.De acordo com o estudo, as razões mais comuns que afetam a satisfação sexual das mulheres são: fadiga (40%), sentir-se triste/infeliz (28%), problemas com seus parceiros (22%) e falta de ar (15%)."A saúde sexual deve ser integrada à oncologia torácica e mais pesquisas são necessárias para desenvolver intervenções personalizadas para pacientes com câncer de pulmão. Pacientes cuja saúde sexual é abordada têm melhor qualidade de vida, melhor controle da dor e melhor relacionamento com seus parceiros e sua equipe de saúde", concluiu a autora da pesquisa.O estudo foi apresentado nesta terça-feira (9/8), na International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC) World Conference on Lung Cancer 2022 (Associação Internacional para o Estudo do Câncer de Pulmão - IASLC - Conferência Mundial sobre Câncer de Pulmão 2022, em tradução livre).