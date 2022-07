Pesquisa: pessoas com IMC baixo não são mais ativas, apenas comem menos

(foto: SHVETS Production/Pexels)

Um estudo publicado na revista Cell Metabolism descobriu que pessoas com Indice de Massa Corporal (IMC) muito baixo são menos ativas do que pessoas com IMC na faixa normal. Eles também comem menos alimentos do que pessoas com IMC normal.Os cientistas esperavam que pessoas com IMC muito baixo fossem mais ativas e tivessem altas taxas metabólicas de atividade combinadas com alta ingestão de alimentos.Porém, a descoberta mostrou que as pessoas saudáveis com baixo peso consumiram 12% menos alimentos. Além disso, eles foram 23% menos ativos e apresentaram taxas metabólicas de repouso mais altas.Para o estudo, os pesquisadores recrutaram 173 pessoas com IMC normal (intervalo de 21,5 a 25) e 150 que classificaram como "abaixo do peso saudável" (com IMC abaixo de 18,5). Os participantes foram monitorados por duas semanas.Agora, a equipe pretende analisar os tipos de alimentos e de atividades físicas praticados por essas pessoas e as diferenças genéticas entre indivíduos com peso normal e indivíduos saudáveis com baixo peso.O IMC é um cálculo que avalia se a pessoa está no peso ideal, abaixo ou acima dele. O cálculo é feito pela fórmula Peso ÷ (altura x altura). Está abaixo do peso quem tem o IMC menor do 18,5. No peso normal, quem tem entre 18,5 e 24,9 e acima do peso, quem tem IMC acima de 25.