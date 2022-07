Evento gratuito alerta para a saúde cardiovascular das futuras mamães

Evento tem o intuito preventivo e de conscientização para alertar sobre a importância do cuidado com a saúde do coração durante a gestação (foto: Minas Shopping/Divulgação) Amanhã, dia 20 de julho, as gestantes poderão aproveitar o passeio no Minas Shopping para cuidar da saúde. Das 10h às 19h, o empreendimento promove o “Bump Day”, encontro educativo e gratuito com orientações de saúde, aferição de pressão e medição de glicemia. A atividade será no Piso 2, próximo à Praça de Alimentação.







As futuras mamães que estiverem presentes também receberão brindes especiais. “A gravidez é um momento de alegria e amor, mas também de muitas dúvidas. Por isso, preparamos um dia especial para as gestantes cuidarem da saúde delas”, declara o gerente geral do Minas Shopping, Fábio Freitas.