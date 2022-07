Apenas 5% dos brasileiros atendidos no SUS foram ao oftalmologista em 2021

(foto: LhcCoutinho/Pixabay)

Números revelados pelo banco de dados do Sistema Único de Saúde (SUS), o Datasus, mostram que, em 2021, apenas 9,2 milhões, ou só 5% dos brasileiros atendidos exclusivamente pelo sistema gratuito de saúde do governo, realizaram consultas oftalmológicas . Em 2020, o número de consultas por essa população foi ainda menor - 7,2 milhões.São informações que merecem atenção, ainda mais considerando que as doenças relacionadas à visão muitas vezes são silenciosas e, sem tratamento, podem até provocar cegueira irreversível.O oftalmologista do Hospital Semper, Thiago Barroso, acredita que, para transformar esse cenário, deve haver uma mudança cultural. "São muitas as questões envolvidas que levam a esses números. A principal delas, a meu ver, explica-se pelo fato de que as pessoas costumam buscar o especialista de olhos somente quando algo não está bem. O check-up ocular tem a mesma importância dos demais check-ups médicos de rotina", alerta.Thiago ressalta que, comparecendo a consultas regulares ao oftalmologista, pelo menos uma vez por ano, é possível, inclusive, facilitar o tratamento e evitar a progressão de doenças comuns, como o diabetes . "As altas concentrações de glicose circulante no sangue, comum na diabetes não tratada, podem levar ao desenvolvimento de alterações na visão, o que pode ser percebido inicialmente por meio do aparecimento de alguns sinais e sintomas como visão embaçada e desfocada, além de dor nos olhos".

Ainda de acordo com o especialista, à medida que os níveis de glicose aumentam, é possível que haja progressão das alterações na visão, o que pode culminar no desenvolvimento de doenças que necessitam de tratamento mais específico, como catarata e glaucoma, por exemplo.



O glaucoma, por sinal, segundo Thiago, só começa a apresentar os primeiros sintomas na fase mais avançada, quando o paciente sofre perda do campo de visão, da visão central, e há chance de cegueira. "Os pacientes que não fazem controle oftalmológico regular perdem uma importante oportunidade de identificar problemas visuais ainda precoces, que impactam na qualidade de vida e, se não tratados, podem comprometer a visão no futuro."