Minas Gerais pode ter três casos de varíola dos macacos; um em BH

Um residente de Belo Horizonte e um morador de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, são considerados possíveis casos de varíola dos macacos no estado. São mais dois casos suspeitos da doença investigados em Minas, onde também pode haver outro paciente, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, como informa a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG).A SES divulga ainda que, nos três casos, os prováveis portadores da doença não viajaram para o exterior. Cabe à Fundação Ezequiel Dias (Funed) a análise de amostras coletadas.Entre os sintomas relatados da varíola dos macacos, estão: febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão. A transmissão pode ocorrer por contato com gotículas expelidas por alguém infectado (humano ou animal) ou contato com as lesões na pele causadas pela doença ou por materiais contaminados, como roupas e lençóis.A Organização Mundial da Saúde (OMS) trabalha em conjunto com especialistas para que a doença, que já registra 1,6 mil casos pelo mundo e responde por 72 mortes, mude de nome , para que não seja chamada de forma discriminatória e estigmatizante, como sugerem cientistas.