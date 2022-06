Saúde oral pode interferir em relacionamentos

O mau hálito, também conhecido como halitose, tem muitas causas, mas na maioria dos casos, o ele começa na boca (foto: Omar Medina Films/Pixabay ) A saúde oral afeta diversos aspectos da vida. E pode até atrapalhar vários tipos de relacionamentos. O cirurgião-dentista Flávio Pinheiro afirma que diversos pacientes se queixam de problemas no casamento e até para conseguir emprego por causa de algum problema dentário.









Flávio Pinheiro destaca que a saúde oral também interfere diretamente na autoestima. Ou seja, ter dentes saudáveis e bonitos podem contribuir para o bem-estar do paciente, da mesma forma que os problemas na saúde oral podem gerar graves problemas.





Entre os benefícios dos procedimentos que faz, o cirurgião-dentista cita o implante: "O paciente tem melhora na mastigação e digestão dos alimentos, aprimora a qualidade estética dos dentes e ainda melhora a autoestima".

Por isso, o cirugião-dentista relembra a importância com o cuidado com saúde bucal: "Não podemos achar que ir ao dentista é algo que fazemos simplesmente quando sentimos algum incômodo ou puramente por estética. Mas estamos falando de saúde, de bem-estar".



O que causa mau hálito?



O mau hálito, também conhecido como halitose, é um odor desagradável que geralmente é sentido quando uma pessoa exala o ar. Há muitas causas, mas na maioria dos casos, o mau hálito começa na boca. A Associação Americana de O dontologia (em inglês ADA) observa que as causas mais comuns do mau hálito são as listadas a seguir:





Alguns alimentos: restos de comida que ficam na boca após uma refeição podem causar mau hálito, devido à proliferação de bactérias. Alguns alimentos, como alho, cebola e algumas especiarias, afetam ainda mais o seu hálito.





Tabagismo: fumar cigarros e charutos, ou o uso de outros produtos de tabaco deixa um odor forte. Além disso, o consumo de produtos de tabaco aumenta o risco de algumas doenças, inclusive o câncer de boca.





Higiene oral ruim e doença periodontal: quando você deixa de escovar seus dentes, de passar fio dental e de limpar sua língua, você permite que partículas de alimento permaneçam em sua boca. A decomposição bacteriana destes restos de comida pode causar odor. Além disso, o aumento de bactéria aumenta o risco de doenças gengivais.



Aparelho ortodôntico ou próteses: limpe-os regularmente. Não se esqueça de trocar sua escova de dentes a cada três meses ou conforme a recomendação do seu dentista.





Boca seca: a saliva ajuda a limpar a boca removendo as partículas de alimentos. Se não houver produção de saliva suficiente, as partículas de alimento que podem causar mau hálito ficam em sua boca.





Condições médicas: infecções respiratórias, inflamação nos seios nasais, nos pulmões ou na garganta podem levar ao mau hálito, especialmente quando houver secreção sendo liberada pelo nariz e pela boca. Outras condições médicas que podem causar mau hálito incluem diabetes, algumas doenças de fígado e doença renal.





Fonte: Colgate