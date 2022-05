Curso de Odontologia da Praça da Liberdade faz evento sobre câncer de boca

AS

Evento acontece na próxima sexta-feira (20)

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de cavidade oral é o sexto tipo de câncer mais comum em homens e o 14º mais prevalente em mulheres na população brasileira.

Em 2019, só o Brasil registrou 6,6 mil mortes pela doença, sendo 5,1 mil em homens e 1,4 mil em mulheres. O cirurgião-dentista desempenha papel fundamental na prevenção, detecção precoce e diagnóstico do câncer de boca, bem como na composição da equipe multidisciplinar envolvida em seu tratamento.

É nesse contexto que o novo Curso de Odontologia da PUC Minas Praça da Liberdade promove o seu evento inaugural: um curso de curta duração sobre câncer de boca, com carga horária de quatro horas, aberto a estudantes, professores e profissionais da saúde.

O curso será realizado nesta sexta-feira, 20 de maio, das 14h e 18h, na Unidade Praça da Liberdade (Auditório Liberdade - rua Sergipe, 790, Belo Horizonte). As vagas são limitadas mediante inscrição. O curso pode ser realizado gratuitamente utilizando um cupom (odonto2022).

Ciente de sua responsabilidade com a sociedade e de seu compromisso com a formação humanista e técnico-científica de profissionais de alto nível, o Departamento de Odontologia da PUC Minas oferta, desde 1974, o Curso de graduação em Odontologia no Campus Coração Eucarístico.

Atualmente, o departamento passou a ofertar dois novos Cursos de graduação em Odontologia, autorizados pelo MEC com nota máxima: um na Unidade Educacional Praça da Liberdade (Belo Horizonte) e um no Campus Poços de Caldas. O Departamento de Odontologia oferta também os cursos de mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado, além de dezenas de cursos de aperfeiçoamento e especialização.

Programação

"Conceitos, fatores de risco e características clínico-patológicas do câncer de boca" - Professor Martinho Campolina Rebello Horta (PUC Minas).

"Epidemiologia, prevenção e estratégias de detecção precoce do câncer de boca" - Professora Vânia Eloísa de Araújo Silva (PUC Minas).

"Tratamento do câncer de boca" - Professor Roger Lanes Silveira (PUC Minas).

"Complicações e intercorrências bucais do tratamento do câncer de boca" - Professora Soraya de Mattos Camargo Grossmann (PUC Minas).