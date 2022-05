Manchas brancas na pele? Você pode ter pitiríase versicolor

Dermatologista Daniela Antelo diz que a pitiríase versicolor se apresenta com diferentes cores, sendo a branca a mais comum, com suaves escamas, mas também pode ser escura ou avermelhada e não costuma coçar (foto: Arquivo Pessoal) Você já reparou alguma manchinha branca na pele e ficou com medo de ser vitiligo? Na verdade, pode ser a chamada pitiríase versicolor. Existem vários tipos de doenças de pele que podem se manifestar de diferentes formas. Os sintomas variam de coceira, à vermelhidão, bolinhas, acne, entre outros. "Porém, quando falamos em manchas brancas, logo pensamos em tipos específicos de doenças cutâneas", aponta a dermatologista Daniela Antelo, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologista (SBD), à frente do Centro de Tratamento do Vitiligo , no Rio de Janeiro.







A dermatologista destaca que a pitiríase versicolor é uma infecção por um fungo na camada mais superficial da pele, chamado Malassezia sp. "Como o próprio nome científico diz, ela se apresenta com diferentes cores, sendo a branca a mais comum, com suaves escamas, mas também pode ser escura ou avermelhada. Não costuma coçar e pode se espalhar pelas áreas seborreicas ou 'oleosas', como rosto, costas e colo. Já o vitiligo é uma condição causada pela falta de melanina em algumas regiões do corpo, resultando em manchas esbranquiçadas em diferentes partes", explica a especialista.









Tratamento de vitiligo (foto: Arquivo Pessoal)



No entanto, assim como o vitiligo, a pitiríase versicolor não tem cura, mas tem tratamento. A médica orienta o uso de produtos antifúngicos em spray, e shampoos, já que o fungo pode estar presente de forma imperceptível no couro cabeludo, e sabonetes específicos. É comum que o 'pano branco' surja no verão, já que a pele costuma ficar mais oleosa e com o uso de filtros solares e cremes gordurosos, associados à umidade, criam o ambiente propício para a proliferação do fungo.





Vale ressaltar que existem diferentes diagnósticos para manchas claras, como vitiligo, hanseníase, pitiríase versicolor, nevo acrômico e líquen escleroso, por exemplo: "O exame dermatológico e, em alguns casos, a biópsia com exame histopatológico são fundamentais para o diagnóstico correto", afirma Daniela Antelo.