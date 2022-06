Hora de parar: cinco hábitos comuns que prejudicam os dentes

Tudo o que, de uma forma ou outra, impacta os dentes ou interfere na cavidade oral tem potencial para causar problemas (foto: Alexandr Ivanov/Pixabay ) Você tem o costume de colocar a caneta na boca para pensar durante uma reunião? Acaba mastigando o lápis enquanto tenta achar a resposta para aquela questão da prova? Ou rói as unhas quando está nervoso? Todos esses são exemplos de hábitos frequentes que podem estar presentes em nosso dia a dia, muitas vezes sem que a gente se dê conta, mas que oferecem riscos à saúde oral









(foto: Signature Clínica Boutique/Divulgação) “Como muitos desses hábitos são corriqueiros, é importante ficar atento no dia a dia para não acabar tendo que lidar com fraturas ou infecções, por exemplo, quando menos se espera”, avisa Andreas Koren.

O cirurgião-dentista alerta para cinco hábitos comuns que é preciso abandonar hoje mesmo:

1 - Roer unhas, chupar dedo, palitar os dentes, morder canetas ou lápis

2 - Esquecer de trocar a escova de dentes periodicamente

3 - Abusar de enxaguantes bucais medicamentosos “Temos vários tipos de produtos, não há problema em usar aqueles feitos apenas para dar aquele gostinho e a sensação de “Temos vários tipos de produtos, não há problema em usar aqueles feitos apenas para dar aquele gostinho e a sensação de hálito fresco nos bochechos diários, mas enxaguantes com propriedades específicas, como os usados para controlar fungos e bactérias na boca ou proteger contra a sensibilidade dental, somente o dentista pode indicar, pois podem ter efeitos adversos”, alerta o especialista.





4 - Apertar os dentes durante a prática de atividades físicas e esportivas

5 - Jantar muito tarde e uso excessivo de calmantes/ansiolíticos para dormir





Já a utilização de calmantes em excesso ou em como proteínas (carnes, ovos, etc.) e bebidas alcoólicas, por exemplo, causam um aumento excessivo de suco gástrico, que durante o sono pode causar pequenos refluxos, agredindo os dentes e a gengiva", explica o cirurgião-dentista.Já a utilização de calmantes em excesso ou em

altas doses diminui muito a salivação, ressecando os dentes e a gengiva, e causando bruxismo noturno (ranger os dentes).



“Cremes dentais e bochechos que protegem os dentes contra a agressão ácida, e a saliva artificial disponível em farmácias

podem ser recursos importantes para combater esse ressecamento. Eles ajudam nos casos em que algum desequilíbrio no organismo ou no estômago, causado pelo estresse, por exemplo, leve a acidez do suco gástrico até a cavidade oral, protegendo contra essa agressão ácida”, aponta Andreas Koren.

Para Andreas Koren, todos vão concordar como faz diferença um bonito sorrio, com dentes saudáveis: “Todos esses cuidados garantem uma boca bonita e saudável, com um sorriso que vai durar e brilhar por muito tempo”, garante.







“Tudo isso é muito ruim, pois trinca o esmalte do dente, desgasta e pode quebrar não só os dentes, mas também as restaurações em resina”, avisa Andreas Koren.“Muita gente tem dúvida de qual é o tempo certo para essa substituição, mas se você perceber que as cerdas estão entortando, essa é a hora, pois além de deixar de cumprir a função de limpeza, pode começar a machucar a gengiva ”, diz o cirurgião-dentista.“Esse é um hábito muito perigoso e o que mais quebra dentes e restaurações. Então, se você perceber que está com esse costume, procure o seu dentista para desenvolver um protetor ou um aparelho que proteja os dentes adequadamente também durante a malhação”, recomenda Andreas Koren."Ambos os hábitos desencadeiam um efeito muito perigoso aos dentes e gengivas. A digestão de alimentos complexos,