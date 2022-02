A importância do sorriso nas relações interpessoais e no mundo dos negócios

Adriano Rafael: 'O aumento da exposição fez também crescer a procura por procedimentos estéticos dentais, como as lentes de contato' (foto: Clínica AR/Divulgação )





Selfies, lives e reuniões online tomaram conta de nossas vidas durante a pandemia. Tanta exposição também acabou revelando, em maior grau, nossa aparência e qualquer imperfeição no sorriso. Uma rotina intensa entre reuniões diárias e entrevistas com clientes, despertou o interesse do paciente Kaio Mathias em realizar procedimentos estéticos na boca.





Cliente de Adriano Rafael, dentista especialista em lentes de contato dentais, ele se expõe muito nas redes sociais, nas lives e eventos. "Ter uma boa aparência é muito importante para mim. Primeiro pela minha autoestima; depois, pela tranquilidade do sorriso no rosto para me comunicar com as pessoas. Isso é muito relevante no atendimento ao público", ressalta o empresário.

A rotina intensa entre reuniões diárias e entrevistas com clientes despertou o interesse de Kaio Mathias em realizar procedimentos estéticos na boca (foto: Arquivo pessoal )





Adriano Rafael reforça o que Kaio apontou. "O aumento da exposição fez também crescer a procura por procedimentos estéticos dentais, como as lentes de contato", destacou.





Segundo levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS), realizado em 2018, o Brasil é o país que mais realiza procedimentos estéticos em todo o mundo - cerca de um milhão por ano. O especialista atribui esse crescimento à superexposição das pessoas nas mídias sociais digitais. Por conta da pandemia, as pessoas tiveram que aparecer mais. "As lives e as aulas ao vivo acabaram por deixar o sorriso muito exposto", comenta Adriano Rafael.

A clínica é especializada em lentes de contato dentais, um dos procedimentos mais procurados atualmente. "Houve um crescimento significativo de pacientes buscando por procedimentos de harmonia do sorriso, com lentes de contato dental. Isso ocorre porque, com as lentes, há uma mudança significativa no sorriso da pessoa. As imperfeições são corrigidas e conseguimos entregar um sorriso perfeito em pouco tempo", explica.





Além de melhorar a autoestima, a segurança de um sorriso bonito pode ajudar na hora da negociação ou apresentação de projetos em público. Isso se deve ao fato de que, quando você sabe que tem sorriso bonito, automaticamente sorri mais e passa confiança para as pessoas. Sentir-se bem é uma ótima vantagem na hora de negociar. Um público que também procura muito as lentes de contato dentais são os influenciadores digitais e celebridades.





Tecnologia a serviço do sorriso sem sofrimento e dor





Quando os pacientes tomam a decisão de mudar o sorriso, o que elas mais querem é que tudo seja feito com o maior conforto possível e, preferencialmente, rápido. Pensando nisso, a clínica Adriano Rafael investiu em tecnologia. Todo o trabalho de construção do sorriso é realizado dentro do mesmo prédio, em Belo Horizonte.





Um dos equipamentos de ponta utilizado é um laser de última geração, que faz desde a remoção de cáries sem anestesia e sem usar motor até pequenas cirurgias que dispensam anestesia e não causam dor. O laser pode ser utilizado para a remoção das lentes dentais antigas e é indicado também para pacientes que têm sensibilidade nos dentes. Com a aplicação do laser, esse problema é resolvido em minutos.





Outra tecnologia que agiliza o tratamento e leva mais conforto ao paciente é o scanner de boca intraoral. Ele faz o rastreamento completo da boca do paciente e fornece imagens instantâneas em três dimensões. Tudo isso possibilita um planejamento e diagnóstico rápido do sorriso e a eliminação de algumas etapas, como os moldes, muito usados antigamente.





Laboratório próprio de padrão internacional





No Laboratório do Futuro, as impressoras 3D de última geração e fresadoras CNC conseguem fabricar um dente em 40 minutos, permitindo um tratamento cada vez mais rápido. Em apenas cinco dias, é possível fazer a reconstrução completa do sorriso. "Esse é um de nossos grandes diferenciais. Como recebemos pacientes do exterior, o tempo é um fator sensível para eles. Precisamos ser ágeis, sem deixar de lado o cuidado extremo com todos os detalhes", ressalta Adriano.





Quem comanda o Laboratório do Futuro que produz as próteses dentárias é Thiago André, 35 anos, irmão do Adriano Rafael. O espaço fica no mesmo prédio da clínica. Thiago é técnico em prótese dentária há quase 20 anos e segue o mesmo caminho que Adriano Rafael trilhou há mais de duas décadas. "Na verdade, a profissão foi herdada do nosso pai. Passados alguns anos, após meu irmão ingressar na profissão, ele montou um laboratório e fui trabalhar com ele. Lá me ensinou a maioria das coisas. Antes mesmo de fazer o curso, já aprendia com ele", relembra Thiago.





Logo que terminou o curso de técnico em prótese dentária, Thiago passou a liderar o laboratório, e assim como o pai, e consequentemente como seu irmão, entregar um trabalho perfeito era o único objetivo. "Quando a gente montou o laboratório - mesmo com as dificuldades que são intrínsecas a qualquer negócio - a gente sempre prezou pela excelência. Isso é o nosso diferencial", ressalta o especialista.





Uma das características das empresas de sucesso é buscar sempre a qualidade, no caso do laboratório, mesmo que para isso os irmãos tivessem que abrir mão dos finais de semana e muitos feriados. Thiago relembra com orgulho o tempo dedicado ao trabalho nos primeiros anos do laboratório. "Trabalhávamos dia e noite aperfeiçoando e entregando as próteses na data certa, sempre com muito empenho", completa.





A tecnologia reduz o tempo de trabalho humano





A tecnologia auxilia, mas não substitui o trabalho humano. Todo aparato tecnológico da clínica colaborou muito na diminuição do tempo para se fazer o trabalho. Antigamente, havia a etapa do molde, mas hoje o dentista escaneia a boca do paciente e manda a imagem direto para o computador. "Apesar de todo o avanço, o acabamento é sempre realizado pela mão humana. Só assim é possível entregar um trabalho de excelência", ressalta Thiago.





Ao longo de mais de 20 anos aperfeiçoando o trabalho, o motivo para seguir em frente é um só. "Muitos pacientes se emocionam, e nós também ficamos envolvidos com as histórias de superação e o sonho de conseguir um sorriso renovado", finaliza.