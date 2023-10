Gleisi diz que Lula 'protegeu' Haddad em fala contrária ao déficit zero

440

Gleisi afirma que Lula trouxe para si a responsabilidade sobre a política fiscal (foto: (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados))

A presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, disse nesse sábado (28/10) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva “protegeu” o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao reconhecer que a meta da equipe econômica de zerar o déficit fiscal em 2024 não será atingida.



“O presidente Lula protegeu o ministro Fernando Haddad ao trazer para si a responsabilidade da política fiscal e reconhecer que o resultado primário zero será impossível para o ano que vem. Ao contrário do que falam alguns da mídia de que foi uma desautorização”, disse em publicação no X, antigo Twitter.

A parlamentar elogiou o ministro em seu empenho ao tentar manter seu compromisso com a estabilidade fiscal, mas disse que “nem tudo depende dele e da equipe econômica”. “Quanto mais realistas as metas, menos complicadas ficam as negociações políticas. Sem drama, menos, a vida continua com a perspectiva de todos poderem melhorar”, finalizou.



Em café com jornalistas na sexta-feira (27/10), no Palácio do Planalto, Lula disse que a meta fiscal não precisa ser de déficit zero e que esse resultado dificilmente será atingido, uma vez que não quer realizar cortes em investimentos e obras em 2024. A posição do petista contraria o que prega o chefe da Fazenda e gerou grande repercussão negativa no mercado e entre parlamentares.