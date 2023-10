Moraes concede liberdade a bolsonarista de BH que falou em 'caçar' Lula

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória a Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, personal trainer que defendeu em redes sociais ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e outros magistrados da Suprema Corte. O homem havia sido preso em julho de 2022 em Belo Horizonte.

A decisão expedida por Moraes nessa sexta-feira (27/10) é acompanhada de uma série de medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de deixar o país, posse de arma de fogo e utilizar redes sociais. Na época em que foi preso, Ivan tinha um canal no YouTube, com 7,5 mil inscritos, onde diariamente postava vídeos contra pautas de esquerda.

Governo Lula: novo ministério está associado a Dino no STF

'Basta não roubar', diz prefeito de Montes Claros sobre folga no caixa

O influenciador havia postado um vídeo nas redes sociais pouco antes de ser preso onde falava que o então candidato Lula deveria andar “armado até o talo”, porque a direita iria “caçar” o petista. Ivan também ameaçou o então deputado Marcelo Freixo, hoje filiado ao PT, e dizia que os ministros do STF deviam deixar o Brasil.

"Principalmente, esses vagabundos do STF. Se eu fosse você, Barroso, Fachin, Fux, Moraes, Lewandowski, Mendes, eu ficava (sic) nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal. Até Cármen Lúcia, Rosa Weber. Sumam do Brasil! Nós vamos pendurar vocês de cabeça para baixo [...] Nós, brasileiros, cidadãos de bens (sic), não toleramos", disse em um trecho do vídeo, seguido de uma sequência de palavrões.