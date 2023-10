Senadora Thronicke é atingida na cabeça por celular em confusão na Câmara

]O celular de um assessor do deputado Carlos Jordy (PL-RJ) acertou a cabeça da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) após o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) ter dado um tapa na mão dele. Soraya afirmou que irá registrar um boletim de ocorrência.

Após aprovação do relatório da CPMI de 8 de janeiro nesta quarta-feira (18/8), um grupo com diversos parlamentares de esquerda caminhava em direção à Praça dos Três Poderes para fazer um ato.

Ao ser acertada, a senadora sul-mato-grossense pediu para que o assessor do deputado carioca fosse preso. O homem saiu correndo, enquanto outros iam atrás dele.

Na praça, a relatora da CPI, a senadora Eliziane Gama, junto a Rogério Correia, Soraya Thronicke e outros parlamentares fizeram uma manifestação pedindo "respeito a Constituição" e "sem anistia pra golpista".

Em entrevista a O Globo, Jordy afirmou que o assessor, identificado como Rodrigo Duarte Bastos, será exonerado.

Celular de assessor do deputado Carlos Jordy (PL-RJ) atinge a cabeça da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) após tapa (foto: Reprodução)

"Não sabemos de fato o que aconteceu. Já solicitei as câmeras para entender o ocorrido. Independentemente disso, é inadmissível a postura de um assessor discutindo com quem quer que seja no Congresso ou agindo como militante", afirmou.