Nikolas Ferreira sobre relatório final da CPMI: 'Água de salsicha'

O parlamentar bolsonarista afirma que o relatório é parcial e reclama da ausência do nome de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Digo, com tranquilidade, [Eliziane Gama] é um fantoche a serviço do Lula. Esse relatório não passa de água de salsicha, não serve para porcaria nenhuma", afirmou.