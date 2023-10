440

Deputado afirma que senadora foi parcial em seu relatório final (foto: Geraldo Magela/Agência Senado) O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) reclamou do relatório apresentado na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. O documento foi lido pela relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), na manhã desta terça-feira (17/10), e a expectativa é que a votação ocorra nesta quarta (18/10).









“Todos nós já sabíamos, mas vai alguns fatos sobre o relatório 'imparcial' da Eliziane: Cita “Bolsonaro” 835 vezes ; “Bolsonarista” 108 vezes; 'Bolsonarismo' 32 vezes; Omissão, G.Dias e Dino: 0 vezes”, disse Nikolas.





O protesto do parlamentar mineiro segue o tom do núcleo bolsonarista no Congresso Nacional, que reclamava do alinhamento de Eliziane Gama com o Palácio do Planalto, principalmente com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Os aliados do ex-presidente culpam a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por uma suposta omissão nos ataques aos Três Poderes.









O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 01 de Bolsonaro, disse que o relatório não tem credibilidade. “Assessoria do ministro Flávio Dino produziu um relatório final para Eliziane Gama 'nota sem! Sem credibilidade, sem noção, sem lula, sem Dino, sem G.Dias , sem vergonha”, disse.

Eliziane leu o relatório por quase quatro horas, em que disse que o país viveu o “maior ataque à democracia da história recente”. Ao todo, as penas para os crimes que Bolsonaro foi acusado podem chegar a 29 anos de prisão.





"As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos e os documentos recebidos permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro", afirmou.