CPMI: relatório cita mais de 160 nomes para indiciamento e investigação

440

Relatório foi apresentado pela senadora Eliziane Gama nesta terça-feira (17/10) e deve ser votado amanhã (18/10) (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O relatório apresentado nesta terça-feira (17/10) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) de 8 de janeiro citou o nome de, pelo menos, 168 pessoas para serem indiciadas e investigadas pelos atos de vandalismo nos prédios dos Três Poderes. A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), bem como da deputada Carla Zambelli (PL-SP), do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques e do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres, entre outros.





Dentro do tópico “indiciamentos”, o relatório destaca os mais de 160 nomes e, desses, sugere o “aprofundamento das investigações” sobre 106 pessoas. Entre a sugestão de investigação por parte das “autoridades competentes”, a relatora pediu para que o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), tenha a conduta em relação ao 8 de janeiro averiguada de maneira mais detalhada.



Além de Ibaneis, a relatora pede a apuração do envolvimento do advogado e consultor jurídico Amauri Feres Saad e do assessor jurídico da Presidência e procurador federal Renato Lima de França, nos atos antidemocráticos.

Financiadores

Eliziane Gama ainda pediu o indiciamento de cerca de 17 pessoas — e aprofundamento das investigações sobre 103 —, apontadas como financiadoras dos acampamentos montados em frente ao Quartel-General do Exército, em Brasília, e dos bloqueios em rodovias por todo o país após a divulgação dos resultados do segundo turno das eleições presidenciais de 2022.



Entre os nomes com pedidos de indiciamento estão os empresários Joveci Xavier de Andrade e Adauto Lúcio de Mesquita, ambos suspeitos de coordenar arrecadação de recursos e de doar dinheiro para os acampamentos golpistas em frente ao QG. Ao Correio , os bolsonaristas disseram, por meio de nota enviada pela assessoria, que “acreditam que existem discordâncias” sobre o relatório.



“É importante ressaltar que em nenhum momento incentivaram atividades ilegais e aguardam o esclarecimento dos fatos. No entanto, reconhecem que o único equívoco foi a publicação de sua posição política”, explicam na nota, na qual também repudiaram os atos do 8 de janeiro.



Veja a lista completa de pedidos de indiciamentos investigações:

Jair Messias Bolsonaro

Walter Braga Netto

Augusto Heleno Ribeiro Pereira

Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira

Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira

Almir Garnier Santos

Marco Antônio Freire Gomes

Mauro Cesar Barbosa Cid

Luís Marcos dos Reis

Ailton Gonçalves Moraes Barros

Antônio Elcio Franco Filho

Jean Lawand Júnior

Anderson Gustavo Torres

Marília Ferreira de Alencar

Silvinei Vasques

Filipe Garcia Martins Pereira

Tércio Arnaud Tomaz

Fernando Nascimento Pessoa

José Matheus Sales Gomes

Alexandre Carlos de Souza e Silva

Marcelo de Ávila

Maurício Junot

Carla Zambelli Salgado de Oliveira

Marcelo Costa Câmara

Ridauto Lúcio Fernandes

Meyer Nigri

Ibaneis Rocha (investigação)

Amauri Feres Saad (investigação)

Renato Lima França (investigação)

Agentes públicos do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no dia 8 de janeiro de 2023:

Carlos José Russo Assumpção Penteado

Carlos Feitosa Rodrigues

Wanderli Baptista da Silva Junior

André Luiz Furtado Garcia

Alex Marcos Barbosa Santos

José Eduardo Natale de Paula Pereira

Laércio da Costa Júnior, sargento do Exército

Alexandre Santos de Amorim, coronel do Exército

Jader Silva Santos

Agentes públicos da PMDF



Fábio Augusto Vieira

Klepter Rosa Gonçalves

Jorge Eduardo Barreto Naime

Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra

Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues

Flávio Silvestre de Alencar

Rafael Pereira Martins

Financiadores

Rafael Moreno de Souza Santos (investigação)

Marcos Lira Doudement (investigação)

Mário Zinato Santos.(investigação)

Adauto Lúcio de Mesquita

Joveci Xavier de Andrade

Mauriro Soares de Jesus

Ricardo Pereira Cunha

Enric Juvenal da Costa Laureano

Antônio Galvan

Jeferson da Rocha

Vitor Geraldo Gaiardo

Humberto Falcão

Luciano Jayme Guimarães

José Alípio Fernandes da Silveira

Valdir Edemar Fries

Júlio Augusto Gomes Nunes

Joel Ragagnin

Lucas Costa Beber

Alan Juliani

Alexandro Lermen

Argino Bedin (investigação)

Fabiano Rodrigo Fiut (investigação)

Edilson Antonio Piaia (investigação)

Evandro Bedin enviou(investigação)

Cairo Garcia Pereira (investigação)

Laerte Baechtold (investigação)

Mateus De Jesus Hernandes (investigação)



Valter Gatto (investigação)



Airton Willers (investigação)

Anildo Jose Brignoni (investigação)

Diomar Pedrassani (investigação)

Assis Claudio Tirloni (investigação)

Eduardo Fuhr (investigação)

Joao Darci Gisti Junior (investigação)

Mateus De Jesus Hernandes (investigação)

Roberta Bedin (investigação)

Rodrigo Drees (investigação)

Sergio Bedin (investigação)

Simone Walker (investigação)

Telvi Antonio Marchioretto (investigação)

Ademir Luiz Hoffmann (investigação)

Adriane Teresinha De Marchi Pereira (investigação)

Albino Perin (investigação)

Alcides Fermiano Dos Santos (investigação)

Alcidir Da Cunha (investigação)

Aldelite Viirgilli (investigação)

Alexandro Burin (investigação)

Alissandro Zaquiel (investigação)

Alyne Christine Matos Martins (investigação)

Amauri Fornari (investigação)

Amauri Jacintho Curino (investigação)

Anilto Hillesheim (investigação)

Antônio Carlos Ribeiro (investigação)

Arlei Sessi (investigação)

Ary Pedro Bedin (investigação)

Carlos Eduardo Do Amaral (investigação)

Carlos Henrique Rampazzo (investigação)

Carlos Roberto Pereira Teixeira (investigação)

Celso Luis Ledur (investigação)

Clair Valdameri (investigação)

Claumir Jose Cenedese (investigação)

Clovis Ceolin (investigação)

Dalila Souza Bernardes Castro (investigação)

Dallila Pelizon Pianezzola Bernardes (investigação)

Daruilson Alves Da Silva (investigação)

Daruilson Alves Da Silva Ampessan (investigação)

Diego Di Domenico (investigação)

Diogo Tobias Sandri (investigação)

Dirceu Ogliari (investigação)

Douglas Daniel Di Domenico (investigação)

Douglas Dionizio Dos Santos (investigação)



Edemar Potrich (investigação)

Eleiane Lermen Polesello (investigação)

Elio Schiefelbein (investigação)

Eloy Baslistieri (investigação)

Elton Walker (investigação)

Everton Melchior (investigação)

Fernando Duffek (investigação)

Haroldo Dos Santos Conceição (investigação)

Helder Antonio Corazza (investigação)

Henrique Alceu Belloni Mognon (investigação)

Jair Valdinei Hoffmann (investigação)

Jhoni De Bona (investigação)

Joao Paulo Daghetti (investigação)

Joelson Marcelo Lucian (investigação)

Jose Antonio Furtado De Carvalho (investigação)

Jose Francisco Da Silva (investigação)

Jose Roberto Rodrigues Da Silva (investigação)

Juliano Pluta (investigação)

Julio Carlos Gabriel (investigação)

Juracy De Souza Carlos Filho (investigação)

Lauro Antonio Luza (investigação)

Leticia De Paula Rosseto (investigação)

Luiz Raffaelli Locks (investigação)

Luciano Mtonio Gastaldi (investigação)

Luciano Bedin (investigação)

Luimar Luiz Gemi (investigação)

Luiz Gustavo Cavalet (investigação)

Luiz Walker (investigação)

Marcelo Lira Chaves Dos Santos (investigação)

Mauricio Hiriberto Zuffo (investigação)

Nilson Bedin (investigação)

Oli Cardoso Da Silva (investigação)

Oliden Jose Martelli (investigação)

Osvaldo Henke (investigação)

Pedro Marcos Spanhol (investigação)

Rafael Bedin (investigação)

Renacir Jose Fedato (investigação)

Roberta Pereira De Amorim Hernandes (investigação)

Roberto Carlos Viertel (investigação)

Roberto Di Domenico (investigação)

Rubenilton Fraga Teixeira (investigação)

Saul Ferreira De Moura Filho (investigação)

Sebastiao Silveira Goulart (investigação)

Silia Candida Andrade Neta (investigação)

Sinar Costa Beber (investigação)

Suzane Mari Piana (investigação)

Vagner Davilla (investigação)

Vantuir Lupatini Sutil (investigação)

Vilson Walker (investigação)

Atentado à bomba no Aeroporto de Brasília