Janones sobre Bolsonaro: 'Abriram as portas do inferno para recebê-lo'

Janones disse que 'abriram as portas' para Bolsonaro 'voltar para o inferno' (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados - AFP) O deputado federal André Janones (Avante) rebateu Jair Bolsonaro (PL) neste domingo (8/10), após o ex-presidente dizer que “as portas do inferno se abriram”. O ex-chefe do Executivo se referia ao terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).













O ex presidente Jair Bolsonaro disse em durante discurso hoje em Minas Gerais que, desde que ele saiu da presidência "abriram os portões do inferno". Ele só não disse que abriram pra recebê-lo de volta por lá e que a gente não tem nada com isso. — André Janones (@AndreJanonesAdv) October 8, 2023



Leia também: Ato contra o aborto em BH conta com presença de Bolsonaro e Michelle Janones, por sua vez, retrucou o ex-chefe do Executivo . “O ex-presidente Jair Bolsonaro disse, durante discurso hoje em Minas Gerais que, desde que ele saiu da presidência 'abriram os portões do inferno'. Ele só não disse que abriram para recebê-lo de volta por lá, e que a gente não tem nada com isso", escreveu em suas redes sociais.





Israel





Nesse sábado (7/10), o deputado federal se referiu a Bolsonaro como “genocida”, mesmo sem citar o nome dele, assim como em tantas outras ocasiões, ao traçar um paralelo entre o ex-presidente e os ataques em Israel.





“O atentado teorista praticado pelo grupo Hamas é criminoso, é horrendo e deve ser punido e repudiado de todas as formas possíveis, como fez por sinal o presidente Lula. Dito isso, é preciso lembrar que quem votou e apoiou um genocida que assassinou centenas de milhares de brasileiros durante a pandemia, não tem moral nenhuma para cobrar, opinar ou criticar ninguém”, disse Janones.





E completou: “Afinal, se um atentado terrorista do outro lado do mundo te choca e as mortes de mais de meio milhão de brasileiros passam despercebidas ou são relativizadas, isso não é solidariedade. É só politicagem barata de quem não respeita a dor, o sofrimento e a morte de inocentes mesmo.”