Bolsonaro culpa 8 de janeiro por esvaziamento de ato contra o aborto em BH

440

Bolsonaro chega à Praça da Liberdade para a marcha contra a descriminalização do aborto (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press)

Durante manifestação contra a descriminalização do aborto , na manhã de hoje (8/10), em Belo Horizonte, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reclamou da pouca presença de manifestantes no evento e culpou os atos de 8 de janeiro pelo esvaziamento.

“Creio que a diminuição do número de pessoas vai pelo temor do que aconteceu no 8 de janeiro. Agora lá eram brasileiros patriotas que foram se manifestar, entraram em uma arapuca, numa armadilha patrocinada pela esquerda. E hoje muitos irmãos nossos estão sendo condenados por esses atos. Reprovo, sim, a dilapidação de patrimônio público, mas não justifica a pena”, afirmou Bolsonaro durante o ato que reuniu pessoas vestidas de branco para protestar contra a ação em curso no Supremo Tribunal Federal que pede a descriminalização do aborto até 12 semanas de gravidez.

Segundo ele, foi só ele deixar a Presidência, que a pauta o aborto e também das drogas voltaram à tona. "Não sei se vocês repararam, foi só a gente deixar a presidência que parece que as portas do inferno se abriram para nós"

Bolsonaro estava acompanhado de Michelle Bolsonaro (PL), do deputado federal Nikolas Ferreira (PL) e do estadual Bruno Engler (PL). No carro de som, Michelle repetiu o discurso contra o aborto feito ontem no encontro do PL Mulher e descrever as características de um feto da primeira a décima segunda semana de gestação.