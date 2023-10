Ato contra o aborto em BH conta com presença de Bolsonaro e Michelle

440

Bolsonaro chega à Praça da Liberdade para a marcha contra a descriminalização do aborto (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press)

Michelle Bolsonaro discursa na Praça da Liberdade (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press)

]No Dia do Nascituro, data comemorada pela Igreja Católica, acontece nesta manhã de domingo, em Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, uma marcha contra a descriminalização do aborto convocada pelos bolsonaristas.O ato conta com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a mulher, a ex-primeita-dama, Michelle Bolsonaro , que estão na capital mineira desde sexta-feira cumprindo uma extensa agenda política. A caminhada sairá por volta das 10h em direção à Praça Diogo Vasconcelos, na Savassi.A marcha reúne um grupo de pessoas vestindo roupas brancas e cantando músicas religiosas e muitas bandeiras do Brasil. A descriminalização do aborto até 12 semanas é alvo de uma ação em curso no Supremo Tribunal Federal (STF).

Presente no evento, Andreia Rodrigues Macedo, 46 anos, enfermeira disse considerar o aborto uma injustiça contra as mulheres que sofrem para engravidar.





Marcha na Praça da Liberdade contra a descriminalização do aborto (foto: Edésio Costa/EM/D.A. Press)

“Eu como enfermeira, mãe, tive dificuldade para engravidar, fiz tratamento por sete anos, fiz fertilização in vitro, lutei para ter um filho, até me emociono para falar, porque eu lutei para ter uma vida dentro de mim e eu acho uma injustiça tantas mulheres que gastam horrores em dinheiro, que sofrem, passam por depressão com a família toda lutando pela vida e vem uma ministra com essa ideia de tirar um neném do ventre de uma mãe. Tudo é vida, desde o princípio, desde a concepção”, disse a enfermeira citando a ex-presidente do STF, Rosa Weber.

Antes de se aposentar, em setembro, Weber pautou a votação da proposta de descriminalização e deu um voto favorável. No entanto, seu sucessor, o ministro Luís Roberto Barroso, já anunciou que por enquanto, não vai pautar o julgamento final, pois o assunto precisa de mais debate.