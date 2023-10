Bolsonaro presta solidariedade a Israel e liga Lula ao Hamas

440

Bolsonaro lamentou as mortes no ataque a Israel neste sábado (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) iniciou seu discurso no encontro do PL Mulher, em Belo Horizonte, lendo uma nota de solidariedade a Israel e com críticas ao Hamas, “grupo terrorista que parabenizou Luís Inácio Lula da Silva quando o TSE o anunciou vencedor das eleições de 2022".

Ao lado do ex-presidente, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) pediu às pessoas presentes no evento que rezassem um "Pai Nosso" para Israel, ante de encerrar o encontro que começou às 9h, na Expominas, na Gameleira, na Região Noroeste da capital mineira, e terminou no início da tarde.



"Pelo respeito e admiração ao povo de Israel, repudio o ataque terrorista feito pelo Hamas, grupo terrorista que parabenizou Luís Inácio Lula da Silva quando o TSE o anunciou vencedor das eleições de 2022. Fundado em 1948, por deliberação da ONU de 1947, em sessão presidida pelo diplomata brasileiro Oswaldo Aranha, Israel é um país irmão com profundos laços culturais e religiosos com o nosso povo. Lamentamos as mortes de civis e militares israelenses, bem como condenamos os sequestro de mulheres e crianças pelos terroristas do Hamas para dentro da Faixa de Gaza", leu Bolsonaro.

Centenas de pessoas morreram neste sábado (7/10), em Israel, em confrontos com combatentes do movimento islâmico palestino Hamas, que lançou uma ofensiva surpresa a partir da Faixa de Gaza, segundo o serviço de emergência israelense.

O Hamas é a maior organização islâmica nos territórios palestinos e se opõe à política de Israel e dos Estados Unidos na região. Em árabe, Hamas é um acrônimo para Movimento de Resistência Islâmica, organização fundada em 1987, após o início da intifada palestina contra a ocupação israelense da Cisjordânia e da Faixa de Gaza.