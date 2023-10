436

Milicianos do Hamas sequestraram "soldados e civis israelenses", confirmou neste sábado (7) o exército, depois que o movimento islâmico palestino lançou uma ofensiva geral contra Israel a partir da Faixa de Gaza.



"Há soldados e civis sequestrados. Não posso fornecer números neste momento. É um crime de guerra cometido pelo Hamas e eles pagarão as consequências", declarou o porta-voz do exército israelense, Daniel Hagari.