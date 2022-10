Bolsonaro vence em Israel, e Lula, na Palestina

Os evangélicos da base de apoio bolsonarista são próximos do Estado judeu por motivos religiosos (foto: Lula/Facebook, Sergio Lima/Poder 306)

Numa votação que espelha as afinidades dos líderes nas pesquisas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu o primeiro turno da eleição em Israel, país que, ao lado dos EUA sob Donald Trump, foi seu maior parceiro político no começo do mandato — os evangélicos da base de apoio bolsonarista são próximos do Estado judeu por motivos religiosos, já que algumas correntes creem que só o estabelecimento de Israel permitirá a volta de Cristo.

Lá, Bolsonaro teve 45,97% dos votos válidos, ante 39,36% do petista. Ainda assim, o presidente perdeu apoio: em 2018, ganhou com 66,55% sobre Fernando Haddad (PT) , que teve 6,8%.

Já na Palestina, a votação em Ramallah foi esmagadoramente pró-Lula: 84,8% a 7,4%. É um reflexo tanto da política pró-Israel de Bolsonaro quanto da proximidade histórica do PT com a Organização para a Libertação da Palestina.