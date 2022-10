Marcelo Aro vota acompanhado do governador Zema em BH

'Tenho certeza que Zema será eleito no primeiro turno para o governo de Minas' disse Aro (foto: Assessoria/ Marcelo Aro)

O candidato ao senado, Marcelo Aro (PP), votou no final da manhã deste domingo (02/10), no colégio Santa Dorotéia, Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Na entrada da seção 285, da 34° zona eleitoral, Aro foi cumprimentado pelos eleitores e conversou com pessoas que estavam no local.