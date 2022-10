Vídeo: Bolsonarista faz escândalo ao encontrar ex-presidente Dilma em BH

AM

Uma eleitora bolsonarista, de 70 anos, fez escândalo ao encontrar a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no Colégio Santa Marcelina, no Bairro São Luiz, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (2/10). Dilma e a mulher votam no local. Em vídeo divulgado pelo Portal BHZ, é possível ver a mulher exaltada em frente a instituição de ensino. “Sou idosa, tenho 70 anos. Chama a polícia, chama!”, gritou.



Bolsonarista, de 70 anos, se exaltou com a presença da ex-presidente Dilma Rousseff em zona eleitoral em BH (foto: Reprodução/ Redes Sociais )











Em resposta, apoiadores do Partido dos Trabalhadores (PT) defenderam Lula e Dilma. “Lula, ladrão, roubou meu coração! Dilma, guerreira do povo brasileiro!”, cantarolaram.





Após votar, a petista fez críticas ao governo Bolsonaro e, em entrevista, falou sobre o papel da mulher na sociedade brasileira.





“Nós mulheres temos que ter uma mágoa desse governo. Sempre quando você reduz todas as condições sociais, percebemos que as famílias são as mais afetadas. E quando falamos em família, também falamos da mulher. A família brasileira tem como seu centro a mulher”, disse.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais