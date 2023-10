Bolsonaro sobre morte de médicos no Rio: 'O país era mais seguro'

440

Bolsonaro tomou café com Zema na Pampulha (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A/Press) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou, neste sábado (7/10), sobre a segurança pública durante o mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele esteve em uma lanchonete em Belo Horizonte acompanhado pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).





Questionado sobre as mortes dos médicos Marcos de Andrade Corsato, Perseu Ribeiro Almeida e Diego Ralf de Souza Bomfim, Bolsonaro afirmou que durante seu governo, o país era mais seguro devido à flexibilidade na compra de armas de fogo.

Em seguida, o ex-chefe do Planalto questionou a presença de Lula e do ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, em aglomerados.





"Lula entra em favelas sem a proteção do estado. O Flávio Dino também. Apesar do corpo enorme, daquela estatura imponente, ele não precisa de segurança. Nem o caveirão da PM entra. Isso sinaliza um entendimento do crime organizado e do comando vermelho", afirmou o ex-presidente.