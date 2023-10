Bolsonaro não descarta eleição e critica inelegibilidade: 'TSE foi parcial'

440

Bolsonaro tomou café com Zema e aliados na manhã deste sábado, na Pampulha (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A/Press)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou sobre a decisão do Superior Tribunal Eleitoral (TSE) que o declarou inelegível.





Em uma conversa com a imprensa, em Belo Horizonte, Bolsonaro afirmou que "vai deixar o tempo passar".





"Por que me tornar inelegível? É um julgamento questionável. Foi concedido pelo presidente do TSE na época, Alexandre de Moraes. Isso me leva a pensar que o TSE pode ter agido com parcialidade nesse julgamento."

O ex-presidente também não descartou a possibilidade de tentar uma futura eleição em 2026.

Cafe com Zema





Bolsonaro está em Belo Horizonte para cumprir uma agenda com o partido. Ele chegou na sexta-feira, dia 6 de outubro, e já se reuniu com importantes figuras políticas, incluindo o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG).