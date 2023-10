Bolsonaro em BH: petistas e bolsonaristas brigam em frente a igreja

440

Um grupo de pessoas opositoras ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram à porta da igreja Graça & Paz se manifestar contra o político nesta sexta-feira (6/10). Incomodados, alguns bolsonaristas foram pra cima dos petistas, enquanto outros entoavam gritos de apoio ao ex-chefe do Executivo.

















Em outro momento, uma mulher é puxada pelo braço por uma apoiadora do ex-presidente. O cartaz que um senhor segurava foi arrancado por outra bolsonarista.





Grupo se manifesta contra o ex-presidente Jair Bolsonaro em frente à Igreja Graça & Paz no bairro Cabana do Pai Tomás (foto: Clara Mariz/EM/D.A Press)

Com a escalada do tensionamento entre os manifestantes, as forças policiais tiveram que agir. Os militares chegaram a segurar sprays de pimenta, mas não foi necessário seu uso.

Bolsonaro esteve no local para prestigiar o culto do pai do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).