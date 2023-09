Geraldo Alckmin cita Mestre Miyagi em vídeo de homenagem ao karatê

440

Alckmin citou famosa frase do Mestre Miyagi em vídeo (foto: Reprodução/Redes Sociais) O presidente em exercício Geraldo Alckmin (PSB) viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo homenageando o karatê em seu twitter. Na mensagem, Alckmin cita uma frase de Mestre Miyagi, personagem lendário personagem da franquia de filmes "Karatê Kid".

"A vida pode te derrubar, mas você decide quando é hora de levantar" (Mestre Miyagi) pic.twitter.com/ae6Ct5xqQU %u2014 Geraldo Alckmin %uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@geraldoalckmin) September 17, 2023





A mensagem se deu devido a um campeonato do esporte que finalizou neste final de semana em São Paulo e envolveu cerca de 3 mil participantes. "Hoje é um dia muito especial para a comunidade karateísta brasileira. Chega ao fim o 30º Campeonato de Karatê Interestilos, que contou com a participação de 3 mil atletas de todo o Brasil. Este foi um dos maiores eventos de karatê do mundo. O Ginásio Mario Pinheiro, no Ibirapuera, ficou pequeno para tantos karatecas, que treinam com muita disciplina e enchem de orgulho o nosso esporte", disse.

“Parabéns aos nossos atletas, pais e familiares, que os incentivam nessa jornada”, completou Alckmin.





Ao fim do vídeo, o vice-presidente lembrou de uma célebre frase dita pelo personagem nos filmes de ação. "Lembrem-se sempre do ensinamento do Mestre Miyagi, em 'Karatê Kid': a vida pode te derrubar, mas você decide quando é hora de levantar”, encerrou.