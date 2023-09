Presos por fraudes em cartão de vacinação pedem liberdade provisória

Defesas encaminharam ou encaminharão pedidos de soltura ao ministro Alexandre de Moraes (foto: Antônio Augusto/TSE/Secom)

Após a liberdade provisória do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), outros presos envolvidos na inserção de dados falsos de vacinação nos sistemas do Ministério da Saúde pedem a soltura ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Eles estão presos desde o dia 3 de maio