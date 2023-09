Após 4 meses, Mauro Cid deixa Batalhão para colocar tornozeleira eletrônica

440

O tenente-coronel Mauro Cid deixou o Batalhão do Exército de Brasília, por volta das 14h40, onde está preso desde o dia 3 de maio. Cid é suspeito de ter inserido dados falsos de vacinação contra a COVID-19 no sistema do Ministério da Saúde de membros de sua família e do ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem era ajudante de ordens.



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes homologou, neste sábado (9/9), um acordo de colaboração premiada com Cid.





Mauro Cid se encaminha agora à Polícia Federal (PF) para que seja feito o exame do corpo de delito, para que seja averiguado o estado de saúde dele ao deixar o Batalhão, e para que seja colocada a tornozeleira eletrônica.



O magistrado concedeu a liberdade provisória do militar, mediante o cumprimento de medidas cautelares como o uso de tornozeleira, limitação para sair de casa em fins de semana e pela noite, proibição de sair do país e a entrega do passaporte em cinco dias, suspensão do porte de arma de fogo, bem como o registro para coleção, tiro esportivo e caça, além do afastamento do Exército.



Redes sociais proibidas

Cid está proibido de usar as redes sociais ou entrar em contato com os outros investigados, inclusive por meio dos advogados, com exceção da mulher, Gabriela Cid, da filha e do pai, o general Mauro Cesar Lourena Cid.



A determinação de Moraes é fruto de um acordo que Cid acertou junto à PF e a delação ocorre no âmbito do inquérito das milícias digitais e das demais investigações ligadas, dentre elas a que apura a venda de presentes recebidos pela Presidência durante o governo Bolsonaro e a dos atos golpistas do dia 8 de janeiro.