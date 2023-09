Legado de Ana Moser no esporte continuará, diz Alexandre Padilha

440

Público aguarda o desfile de 7 de setembro, na manhã desta quinta-feira (7/9), e encheu arquibancadas da Esplanada dos Ministérios (foto: Pedro Marra/CB/D.A Press)

O ministro da Secretaria de Relações Institucional, Alexandre Padilha, disse que a ministra do Esporte, Ana Moser, fez um importante trabalho à frente da pasta. "Mudam os jogadores, mas não muda a estratégia do time", disse Padilha.





Galeria de fotos: Público acompanha desfile do Dia da Independência em BH



A declaração ocorreu pouco antes do início do desfile cívico-militar do 7 de setembro, em Brasília. Padilha usou metáforas com o vôlei, esporte que consagrou Moser, para dizer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem muita consideração com a esportista.





Leia mais: Governador em exercício e Gabriel Azevedo participam do 7 de Setembro

"Quero registrar o carinho e a admiração do trabalho que vinha sendo feito pela ministra Ana Moser; o presidente Lula tem uma grande consideração, nesse período ela já plantou as sementes e já começou a colher os frutos dos compromissos do governo, que não mudam", apontou o ministro.



Padilha disse ainda que a reforma ministerial foi o encerramento de uma etapa importante que trouxe para a base governista os partidos que se posicionaram como defensores da democracia e contrários aos ataques de 8 de janeiro.

"Ontem, o presidente deu o desfecho de a etapa uma importante de incorporar para a equipe ministerial lideres de duas importantes bancadas que já vinham ajudando o governo", disse Padilha.

Padilha exaltou também as noticias positivas do dia que apontam para a ampliação da confiança do consumidor.



Também mencionou e agradeceu ao ministro de Portos e Aeroportos, Márcio Franca, que na reforma assumirá o novo ministério da Micro e Pequena Empresa.

França, e as ministras Sônia Guajajara e Margareth Menezes foram os primeiros a chegar no desfile. Já a ainda ministra, Ana Moser, não foi vista no palanque das autoridades.