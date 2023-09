Ministros do Centrão: Lula confirma Fufuca e Silvio Costa

440

André Fufuca, do PP, assumirá pasta do Esporte, no lugar de Ana Moser (foto: Valter Campanato/Ag..ncia Brasil) O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem novos ministros. O deputado André Fufuca (PP-MA) assume o Ministério do Esporte e o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) o de Portos e Aeroportos. O Planalto confirmou a escolha, em nota, na noite desta quarta-feira (6/9), após reunião de Lula com os novos ministros no Palácio do Alvorada. As nomeações e posses, no entanto, ocorrerão apenas após a volta de Lula da reunião do G20, na Índia, para onde o presidente deve embarcar amanhã (7/9).













Leia também: Lula sobre Independência: 'Dia sem ódio e medo, somos um povo só' De acordo com fontes do Planalto, Ana Moser, que liderava o Esporte, recusou o cargo de autoridade olímpica oferecido pelo presidente. Já Márcio França, de Portos e Aeroportos, deve ir para novo ministério sobre empreendedorismo e economia criativa, conforme apurou o Correio. A nota do Planalto confirmou a informação, e a nova pasta se chamará Ministério das Micro e Pequenas Empresas.





Quanto a mudanças em outras pastas do governo, os comandos da Caixa Econômica Federal e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) devem ficar para depois.





Lula esteve reunido no Palácio da Alvorada com os novos ministros, além do ministro da Secretaria das Relações Internacionais (SRI), Alexandre Padilha, e com o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta. O anúncio foi feito logo após o término do encontro.





Lula esteve também com Ana Moser, que deixou o local por volta das 18h.



Confira a nota do Planalto na íntegra:

"O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na tarde desta quarta-feira (6/9) com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e com os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Rep-Pernambuco). Os deputados foram convidados, respectivamente, para os ministérios do Esporte e dos Portos e Aeroportos, e aceitaram o convite. A nomeação e posse serão realizadas no retorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva da reunião do G20. O ministro Márcio França assumirá a nova pasta das Micro e Pequenas Empresas."